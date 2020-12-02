Япония оплатит вакцинацию от коронавируса всех граждан

Вакцинацию граждан Японии от COVID-19 оплатит государство, соответствующий закон был принят на заседании верхней палаты парламента страны. Об этом сообщает РИА «Новости»

Расходы в случае побочных явлений и в случае исков к фармацевтическим компаниям также покроет государственный бюджет.

Отмечается, что вакцинация не будет обязательной.

Также государство займется обеспечением системы для хранения вакцины и разъяснительными мероприятиями.

Ожидается, что массовая вакцинация начнется в первой половине 2021 года. Первыми планируется привить медработников, пожилых и людей из группы риска.

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