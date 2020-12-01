Зеленский призвал украинцев объединиться и создать мощную страну

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал украинцев объединиться и создать мощную и конкурентноспособную страну.

По словам главы государства, у Украины есть все ресурсы, чтобы достичь этой цели.

«Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простой условии — если все мы вместе приложим для этого свои усилия», — написал Зеленский.

Он также призвал жителей страны не спорить о том, кто «больше, лучше и правильнее любит Украину».

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