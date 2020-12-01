В посольстве РФ рассказали о состоянии дипломатов после взрыва в Кабуле
Валерия Исполатова
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Пресс-атташе дипмиссии России в Афганистане Никита Ищенко заявил, что никто из российских дипломатов не пострадал при взрыве машины в Кабуле, передает РИА «Новости».
«Нет. Никто не пострадал», — сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли кто-то госпитализирован после инцидента.
Ищенко также отметил, что автомобиль, на котором ехали дипломаты, также не получил серьезных повреждений.
Ранее стало известно, что машина посольства России подорвалась в столице Афганистана Кабуле на самодельном взрывном устройстве.
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