В посольстве РФ рассказали о состоянии дипломатов после взрыва в Кабуле

Пресс-атташе дипмиссии России в Афганистане Никита Ищенко заявил, что никто из российских дипломатов не пострадал при взрыве машины в Кабуле, передает РИА «Новости».

«Нет. Никто не пострадал», — сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли кто-то госпитализирован после инцидента.

Ищенко также отметил, что автомобиль, на котором ехали дипломаты, также не получил серьезных повреждений.

Ранее стало известно, что машина посольства России подорвалась в столице Афганистана Кабуле на самодельном взрывном устройстве.

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