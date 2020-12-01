В ГД полагают, что вывод военного контингента из Приднестровья «ударит по престижу» РФ

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Газетой. Ru» предостерег от вывода российского военного контингента из Приднестровья.

«Для России вывод миротворцев, на мой взгляд, станет неправильным решением», — отметил депутат, подчеркнув, что такое решение может привести к «обострению конфликта и попытке в очередной раз ударить по престижу Российской Федерации».

Шерин считает, что для предотвращения дискуссий на эту тему Москва должна выстраивать более эффективную коммуникацию с русскими диаспорами на территории стран бывшего СССР, развивать свою экономику и поддерживать русских людей. Депутат допустил, что «невнятная позиция Москвы» в этом вопросе могла спровоцировать избранного президента Молдавии Майю Санду на призывы к выводу из Приднестровья российских миротворцев.

«Горбачев допустил огромную ошибку, когда вывел советские войска с тех территорий, где мы находились. Этого допускать ни в коем случае нельзя», — заключил он.

Ранее молдавский президент заявила, что из Приднестровья должны быть выведены российские миротворцы и вывезено оружие. Она отметила, что в отношении оперативной группы РФ в Приднестровье никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такое требование Санду безответственным. «Едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование», — сказал он.

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