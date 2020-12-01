Машина посольства РФ подорвалась на взрывном устройстве в Кабуле

Автомобиль посольства России подорвался в столице Афганистана Кабуле на самодельном взрывном устройстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она рассказала, что инцидент произошел неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле. Находившиеся в автомобиле сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию.

По предварительной версии, объектом террористической атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту. При этом не исключается направленность теракта против россиян.

Российская сторона потребовала от афганских властей провести тщательное расследование произошедшего и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала загранучреждений РФ.

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