Клинцевич счел требования Санду по выводу войск РФ из Приднестровья бесперспективными

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что у инициативы избранного президента Молдавии Майи Санду по выводу российских войск из Приднестровья нет перспектив.

Ранее молдавский президент заявила, что из Приднестровья должны быть выведены российские миротворцы и вывезено оружие.

«Никто не позволит ей создать еще одну горячую точку, где будут страдать люди с русским паспортом», — отметил сенатор. Клинцевич считает, что заявления Санду носят популистский характер и сделаны «по заказу коллективного Запада», чтобы «удержать Россию в негативной повестке».

«Мне кажется, с этим надо заканчивать, так как это стало неким трендом. Раньше дипломаты и политические деятели себе такого не позволяли. Россия не позволит решать проблему Приднестровья так как они говорят, то есть без каких-либо предварительных обсуждений и попыток достигнуть компромисс», — сказал Клинцевич «Газете. Ru».

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