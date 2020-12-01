Племянник экс-президента Армении Саргсяна признался в похищении человека

Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян признался в ходе судебного заседания в незаконном хранении оружия, мошенничестве и похищении человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что подсудимый попросил об ускоренной процедуре судопроизводства.

Судья Ваге Мисакян уточнил, что при ускоренной процедуре исследование доказательств фактически проводиться не будет, будут изучены обстоятельства, смягчающие или отягчающие вину Саргсяна.

Ранее суд освободил племянника экс-президента республики из-под стражи под залог в $50 тысяч.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также ему вменяется похищение человека. Ранее стало известно, что Саргсяна нашли в Праге с фальшивым гватемальским паспортом. Пражский суд и минюст Чехии приняли решение экстрадировать его в Армению.

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