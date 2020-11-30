Новый президент Молдавии не признала долг за газ перед Россией

Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью РБК заявила, что долг страны перед «Газпромом» является нечестным.

По ее словам, Кишинев не должен платить за голубое топливо, которое использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.

Санду подчеркнула, что Кишинев практически не имеет долгов за газ, а вот «на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой».

«Нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — заявила политик.

Она также отметила, что этот вопрос является серьезной проблемой, которую необходимо решить. Общий размер долга, по ее словам, сейчас составляется около $7,5 млрд.

Ранее Санду выступила за полный вывод российских миротворцев из Приднестровья.