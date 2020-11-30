Эксперт прокомментировал призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил, что предпосылок для вывода российских миротворцев из Приднестровья нет, передает РИА «Новости».

По его словам, миротворческая операция на Днестре признана на международном уровне одной из самых успешных, и нет никаких предпосылок, чтобы ее отменять.

Кроме того, как пояснил Мартынов, ни один молдавский президент не может отменить эту операцию, переформатировать ее может только ОБСЕ.

Политолог также отметил, что заявление президента Молдавии Майи Санду укладывается в «набор обычных мантр политического дискурса» страны и при этом является «совершенно не агрессивным», как его «пытаются представить у нас некоторые «диванные» эксперты».

Ранее Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие.

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