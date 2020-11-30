56 из 193 стран-членов ОЗХО подписали заявление по Навальному

Только 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписали заявление, где утверждается, что Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом пишет РИА «Новости».

Среди подписавших документ страны Евросоюза, США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.

«Мы как государства-участники Конвенции по запрету химического оружия самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС утвердил санкции против российских чиновников и нескольких организаций из-за ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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— Источник: ЕС продлит санкции против России на саммите в декабре