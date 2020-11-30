Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву к 11 годам лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию суда.

Дело Атамбаева о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева отправлено на новое рассмотрение.

В июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаева освободили из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе Атамбаев.

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