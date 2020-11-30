В МИД РФ призвали Париж более ответственно относиться к переговорам по Донбассу

Франции следует более ответственно подходить к своей роли сопосредника в рамках нормандского формата и беспристрастно относиться к Донецку и Луганску на переговорах. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает РИА «Новости».

«Призываем наших французских партнеров по нормандскому формату более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску», — призвали в министерстве.

Отмечается, что данное заявление в МИД РФ было сделано в связи с заявлениями французских властей об отсутствии прогресса в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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