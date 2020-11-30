В Кремле ответили Санду по поводу вывода миротворцев из Приднестровья
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов нового руководства Молдавии.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должны быть выведены все российские миротворцы.
По словам представителя Кремля, предварительно эта тема не обсуждалась. При этом он отметил, что диалог с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном по Приднестровью был более конструктивным.
«Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов», — сказал Песков.
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