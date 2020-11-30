Евросоюз хочет укрепить связи с США для борьбы с «авторитарными режимами»

Евросоюз собирается предложить администрации кандидата в президенты США Джозефа Байдена перезапустить двусторонние отношения, акцент будет сделан на более сильное противодействие «авторитарным режимам». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, уже подготовлен черновой вариант документа «Новая повестка дня отношений между ЕС и США в условиях глобальных изменений». В нем говорится, что нужно забыть появившиеся ранее между сторонами разногласия и совместными усилиями ответить на «стратегический вызов со стороны Китая».

В документе также отмечается, что для защиты интересов демократического мира от «авторитарных держав» стоит возобновить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

Еврокомиссия предлагает начать усиливать партнерство с взаимодействия против пандемии коронавируса и киберпреступлений, а также в вопросах экологии, антимонопольной политики и развертывания сетей связи 5G.

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