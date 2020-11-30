Суд принял решение оставить мэра Томска в СИЗО
Михаил Кириллов
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Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты главы Томска Ивана Кляйна и принял решение оставить его в изоляторе. Об этом заявила адвокат политика Лариса Шейфер, передает ТАСС.
«Да. Будем обжаловать», — сказала Шейфер.
Суд заключил Ивана Кляйна в СИЗО на срок до 13 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был временно отстранен от должности градоначальника. Позже уголовное дело завели и против супруги главы города Галины Кляйн.
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