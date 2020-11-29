Сербия отозвала решение о высылке посла Черногории

Правительство Сербии отозвало решение о высылке посла Черногории в ответ на объявление сербского посла в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент [Александр] Вучич пригласил меня и министра [иностранных дел] Николу Селаковича на беседу, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства [о высылке]. Он понимает и поддерживает это решение, потому что оно соответствует Венской конвенции и протоколам», — отметила Брнабич.

Глава кабмина добавила, что сербский лидер также сказал им, что «конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее».

Ранее сообщалось, что 28 ноября МИД Черногории объявил персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича, обвинив его в «многолетнем вмешательстве» во внутренние дела страны.

В ответ сербская сторона потребовала от главы черногорской дипмиссии Тарзана Милошевича покинуть Белград в течение 72 часов.

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