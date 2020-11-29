Захарова ответила на слова главы Минобороны Германии о «позиции силы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия полностью зависима от США в области безопасности. Об этом она пишет у себя в Facebook.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности»», — пишет Захарова.

Захарова отметила, что на территории Германии расположен один из крупнейших американских зарубежных контингентов.

«Совсем недавно Германия выражала недовольство планами США перебазировать часть американских войск в другие государства», — написала она.

Кроме того, в Германии размещено ядерное оружие США.

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости», — считает Захарова.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что угроза с российской стороны стала более явственной, соответственно, НАТО необходимо усилить оборонные способности и говорить с позиции силы.

«Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной», — сказала Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге.

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