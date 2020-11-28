Власти Израиля «понятия не имеют», кто убил иранского физика-ядерщика

Израильский министр по делам поселений Цахи Анегби, который является близким соратником премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, заявил, что «понятия не имеет», кто убил иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает ТАСС.

«Понятия не имею, кто это сделал. Дело не в том, что я не могу говорить из-за ответственности, я действительно понятия не имею», — сказал министр.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Израиля заявили агентству, что не станут комментировать гибель ученого.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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