Песков выразил надежду, что 2021 год будет лучше уходящего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков понадеялся, что 2021 год будет лучше, чем 2020, передает ТАСС.

«Хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й», — сказал Песков на открытии ГУМ-катка в Москве.

Он также призвал граждан беречь свое здоровье на фоне пандемии коронавируса и заботиться об окружающих.

«Мы должны жить и радоваться жизни», — заключил пресс-секретарь.

По последним данным, коронавирусом в Москве заразились 592 415 человек. Всего в России зафиксировано более 2,2 млн случаев COVID-19.

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