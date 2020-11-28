Песков заявил, что Путин вряд ли проведет встречу с судьями КС РФ до конца года

Президент РФ Владимир Путин вряд ли проведет очную встречу с судьями Конституционного суда РФ до конца 2020 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очно в любом случае вряд ли она состоится. Соответственно, или президент выберет форму видеоконференции, или может быть отдельная встреча с Зорькиным (председателем КС Валерием Зорькиным — прим. «Газеты.ru»)», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что контакты между президентом и судьями осуществляются постоянно, несмотря на пандемию.

Ежегодная встреча президента РФ с судьями КС РФ традиционно проходит в День Конституции, 12 декабря.

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