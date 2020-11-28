Президент России Владимир Путин не будет выступать перед Федеральным собранием в этом году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«В этом году его, наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года», — сказал Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что президент, вероятнее всего, выступит в начале 2021 года.

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