Источник: ЕС продлит санкции против России на саммите в декабре
Евросоюз продлит на полгода пакет экономических санкций против России на саммите 10-11 декабря, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.
«Экономические санкции, которые затрагивают обмен с Россией в конкретных секторах экономики, периодически пересматриваются на основе последней оценки состояния выполнения минских соглашений. Мы ожидаем на этот раз такого же подхода, что и в прошлом году, когда такая оценка проводилась в декабре», — сказал источник.
Последний раз санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года.
Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.
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