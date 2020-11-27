Навальный призвал ЕС ввести санкции против бизнесменов России

Блогер Алексей Навальный призвал Европейский союз вводить санкции против России. Об этом он сказал в ходе дебатов в Комитете Европарламента по иностранным делам, трансляция велась на сайте Европарламента.

По его словам, вводить ограничительные меры стоит против российских предпринимателей. Он подчеркнул, что в том числе речь идет о приближенных к лидеру страны Владимиру Путину бизнесменах, поскольку только тогда санкции будут восприниматься Кремлем серьезно.

Навальный добавил, что принимать меры против госслужащих и представителей силовых структур нет смысла, так как они не имеют большого объема имущества в Европе.

Навального госпитализировали, так как ему стало плохо 20 августа. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. Омские врачи заявляли, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи говорили об отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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