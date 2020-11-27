Пашинян: в Армении и за ее пределами есть желающие создать впечатление анархии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что в стране и за ее пределами есть люди, которые хотят создать впечатление анархии и ввергнуть республику в хаос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти лица стремятся перенести войну внутрь страны, «автоматами и преступными группировками бросить страну в свободное падение, обеспечив свое возвращение как спасителя».

Он подчеркнул, что власти не допустят этого, поскольку этого не желает сам народ.

Пашинян также добавил, что его оппоненты не смогли создать «водораздел между властями и народом», и поблагодарил за службу правоохранительные органы.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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