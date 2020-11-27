Анкеты для участия в «Федеральном «ПолитСтартапе» подали более 6700 человек

Регистрация желающих попасть в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап» завершена.

Анкеты для участия в нем подали более 6700 человек со всей страны, и больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Чечни и Башкортостана.

Таким образом, на одно место в проекте претендует 44 человека.

На следующем этапе появится окончательный список участников — 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России». *Они и пройдут первый образовательный модуль, в декабре. Второй запланирован на апрель-май*. После его окончания участников ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их получат наставников для участия в предварительном голосовании.

«Это будут эксперты-политологи федерального уровня — например, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Наставниками станут и руководители «Единой России». В частности, председатель партии Дмитрий Медведев уже заявил, что готов участвовать в проекте в этом качестве», — отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Сами кандидаты рассматривают участие в «Федеральном «ПолитСтартапе» как возможность получить новый опыт.

«Федеральный ПолитСтартап» - кадровый проект «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму. С его помощью партия ищет новые лица – ярких региональных лидеров, пользующихся доверием у людей. Они составят кадровый резерв «Единой России».

Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые люди, отмечает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, это могут быть специалисты из самых разных сфер: врачи, учителя, общественные деятели.

«Самое главное качество – это желание помогать людям, решать их проблемы, — пояснил Турчак. — Ведь депутат является представителем своего региона, округа, и его прямая задача –помогать избирателям. Добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки, решать проблемы граждан. Все делать своими руками. Только такие кандидаты нужны партии и людям».