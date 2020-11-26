Наталья Чечина избрана председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрана Наталья Чечина, кандидатуру которой ранее предложил ЦИК России. За нее проголосовали 13 членов избиркома из 14 присутствовавших на заседании комиссии, 1 голос был подан против, передает ТАСС.

Кандидатуру главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга Натальи Чечиной на должность члена горизбиркома Петербурга вместо Виктора Миненко ЦИК РФ предложил на заседании 18 ноября. Губернатор Александр Беглов 23 ноября подписал постановление о ее назначении на должность члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Центризбирком России на заседании 25 ноября рекомендовал городской комиссии избрать Чечину новым председателем горизбиркома.

Чечиной необходимо вникнуть в те замечания ЦИК РФ, которые были предъявлены к горизбиркому, проверить, все ли обращения, которые поступали в комиссию за последнее время, рассмотрены, приняты ли предусмотренные законом меры реагирования, считает Александр Ходачек, директор Санкт-Петербургского филиала ГУ ВШЭ.

«Уделить внимание новым формам голосования. А задача общественников – выстроить грамотную систему наблюдения и контроля за этими новыми формами голосования», — отметил он.

Андрей Малков, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, в свою очередь, признался, что слышал лестные отзывы об организаторских способностях Натальи Чечиной.

«Думаю, в новой должности ей нужно выстраивать постоянное взаимодействие с гражданским сектором. У нас в городе более 9 тысяч некоммерческих организаций различной направленности. НКО – это и кадровый резерв избирательной системы, это среда, из которой формируются общественные наблюдатели. Это новое мышление, новые проекты, новая энергетика. Самое главное – это молодые избиратели, от их участия в голосовании будет зависеть новое лицо города. Это будущие политики и госслужащие. Молодежь должна повернуться лицом к выборам», — отметил он.