Пашинян заявил, что несет ответственность за прошедшие события в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 26 ноября на заседании правительства, что несет ответственность как за прошедшие, так и за будущие процессы в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как премьер-министр беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию, но осознаю, что на мне лежит ответственность не только за произошедшее, но и дальнейшие процессы!» — сказал премьер.

Он также отметил, что обеспечение внутренней и внешней безопасности, реализация «дорожной карты» в приоритете, и все усилия армянского правительства должны быть сконцентрированы на решении этих задач.

Ранее Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook программу действий властей в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе на полугодие, пообещав отчитаться о мероприятиях в июне 2021 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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