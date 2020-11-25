Скончался экс-президент Нигера Мамаду Танджа

Во вторник, 24 ноября, умер бывший президент Нигера Мамаду Танджа. Об этом в своем Twitter сообщил действующий президент страны Махамаду Иссуфу.

Бывший глава государства скончался в возрасте 82 лет.

«Я выражаю искренние соболезнования его скорбящей семье и народу Нигера. Пусть его душа покоится с миром», — написал Иссуфу.

Танджа был избран президентом на первый срок в 1999 году. Затем он стал победителем президентской гонки в 2004 году. В феврале 2010 года Танджа был свергнут в результате военного переворота.