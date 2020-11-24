Модель Дурицкая рассказала об опасениях Немцова перед смертью
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Украинская модель Анна Дурицкая в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала об опасениях политика Бориса Немцова перед гибелью.
По ее словам, в день убийства Немцов сильно нервничал и подозревал за собой слежку.
«Он был очень встревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят», — рассказала Дурицкая.
Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пескова спросили, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова
— В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова