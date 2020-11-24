В Неваде и Пенсильвании утвердили победу Байдена на выборах

Кандидат от демократов Джо Байден победил на выборах президента США в двух «колеблющихся» штатах — Пенсильвании и Неваде.

О том, что Байден получил большинство голосов в Пенсильвании, сообщил губернатор штата Том Вулф в своем Twitter.

Он отметил, что уже подписал постановление, в котором говорится о победе Байдена и кандидата на пост вице-президента США Камалы Харрис.

О победе демократа в Неваде сообщил Associated Press со ссылкой на Верховный суд штата. Соответствующее решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.

Победа в Неваде дает кандидату 6 голосов выборщиков, в Пенсильвании — 20.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп сообщил о скорой подаче крупного иска по выборам.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.