Губеранторы поделились практиками по взаимодействию с населением в период пандемии

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке ТАСС провел круглый стол на тему: «Открытость региональных властей в период пандемии: задачи, инструменты и специфика». Сомодератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Круглый стол собрал глав и представителей регионов и федеральных экспертов.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР, поделился результатами социологического исследования по восприятию коммуникационных практик властей населением. Эксперт рассказал о трансформации восприятия информации о COVID-19, о рутинизации этой темы и росте запроса на освещение общей деятельности работы властей в этот период. Эксперт назвал факторы успешной коммуникации. Среди них он отметил «образ», «лексику» и «тематику». В настоящее время позитивно воспринимается представитель власти, соблюдающий новые правила и нормы.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия), рассказал о своем опыте региона по обеспечению открытости. «Прямые эфиры дают возможность понять четко проблемы, где мы информационно не доработали. Такие инструменты коммуникации помогают бороться с фейками и нивелировать негативные ситуации. Если мы хотим выйти из этой пандемии не ослабленными, а более сильными – нам нужны такие прямые каналы коммуникации с населением», - пояснил он.

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, в своем выступлении привел примеры открытости, реализуемые в регионе. Глава региона рассказал о том, как в результате прямых запросов граждан в республике были организованы онлайн-свадьбы, онлайн-встречи с молодыми медиками, летучки с министром здравоохранения. «Открытость – самая выгодная стратегия региона. Да, она сложная, но если работать на результат и вдолгую, то иного пути нет. Открытость – это еще и синоним развития. Благодаря обратной связи мы видим свои ошибки и недостатки. Так, получив конструктивную критику одной из программ поддержки предпринимателей республики, мы скорректировали ее, и помогли конкретному стартапу по производству меда», - добавил он.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, поделился опытом своего региона по принципам выстраивания коммуникации с населением. Губернатор рассказал о личной практике выборочных звонков людям, болеющим COVID-19, о ведении прямых эфиров инстаграм, а также о необходимости менять бюрократическую систему с целью оперативно видеть ее ошибки и корректировать ее. Губернатор высказал мнение, что систему здравоохранения нужно также модифицировать в клиентоориентированное русло, где пациент - это ее клиент, и с ним нужно выстраивать соответствующую коммуникацию. «Открытость - это не только развитие, но и построение доверия. На мой взгляд, эффективность борьбы с пандемией измеряется и доверием населения своему правительству», - аргументировал он.