Половина кабмина Армении подала в отставку

В Армении 6 из 12 министров правительства Никола Пашиняна подали в отставку после трехстороннего заявления по непризнанному Нагорному Карабаху. Об этом пишет «Интерфакс».

На основе предложения Пашиняна президент Армении освободил от должностей министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, министра обороны Давида Тонояна, главу МЧС Феликса Цолакяна, министра труда и социальных вопросов Заруи Батояна, а также министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна.

Во вторник заявление об увольнении также написал министр экономики Армении Тигран Хачатрян. Соответствующий указ пока не подписан.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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