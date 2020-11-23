Мишустин заявил об объединении ряда институтов развития в пять крупных центров

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране ликвидируют восемь институтов развития. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами, передает ТАСС.

По его словам, их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. При этом такие стратегически важные организации, как Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор, сохранятся.

Мишустин пояснил, что лизинговые компании ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» станут единой лизинговой, а на основе «МСП-банка» и банка ДОМ.РФ будет создан единый банк. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление РФПИ, в стране также появится единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как отмечается, данные изменения являются частью административной реформы, которая нацелена на оптимизацию персонала и объединение структур со схожим функционалом. В результате реформы в России будут сформированы пять крупных институтов развития.

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