РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития

Российское правительство может ликвидировать восемь институтов развития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о следующих организациях: корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Как отмечается, часть их функций будет исполнять ВЭБ.РФ. Кроме того, на базе этой госкорпорации могут создать единый институт развития.

Помимо этого, ликвидации подлежат три дальневосточных института развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Их функции также перейдут к ВЭБ.РФ.

Уточняется, что ряд институтов развития могут объединить между собой. Например, слияние ждет «Дом.РФ» и МСП Банк, ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ и другие.