Франция запустила программу помощи пострадавшим в Карабахе армянам

Власти Франции приступили к реализации программы оказания широкой помощи армянам, которые пострадали в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя французского МИД.

«По указанию президента Франции Эммануэля Макрона и министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана Франция начинает осуществлять структурированные усилия, направленные на оказание помощи армянскому населению, пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что французской стороной будет организован ряд авиарейсов. Кроме того, Париж усилит госпитальное сотрудничество между двумя странами. Также будет оказана «поддержка тех проектов в Армении, которые осуществляют гуманитарные организации, а также агентства ООН».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

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