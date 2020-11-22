Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, устроенная киевскими властями в 2015 году, в итоге привела к обратному эффекту — регион впервые перестал быть энергодефицитным и приобрел солидный резерв мощности. Об этом Аксенов написал на своей странице во «ВКонтакте».

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС и графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

«Пять лет спустя уже ничто не напоминает о том драматическом моменте истории российского Крыма. После запуска новых электростанций наш регион впервые перестал быть энергодефицитным», — заявил Аксенов, отметив, что теперь у полуострова есть солидный резерв мощности, позволяющий обеспечивать ускоренное развитие всех отраслей.

Глава Крыма уточнил, что в 2015 году полуостров получал более 80% электроэнергии с территории Украины.

На Украине рассчитывали, что блэкаут приведет к коллапсу экономики и социальной сферы, из-за чего крымчане будут просить украинские власти возобновить подачу электричества на любых условиях, отметил Аксенов.

«Но реальность, как всегда, разрушила киевские фантазии», — заключил он.

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