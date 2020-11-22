МИД: Россия будет добиваться выполнения ДОН оставшимися странами

Россия будет добиваться того, чтобы оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны выполняли свои обязательства. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Как отметили в ведомстве, Вашингтон рассчитывает, что союзники будут мешать российским наблюдательным полетам в Европе и США, а также делиться своими материалами о России, что неприемлемо.

«Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств. Во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ДОН в мае 2020 года, обвинив РФ в нарушении его отдельных положений. 22 ноября прекращаются обязательства Вашингтона по договору — в этот день истекает полгода с того момента, как американская сторона уведомила другие страны о своем решении. Соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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