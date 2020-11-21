Правящая партии Грузии снова побеждает на парламентских выборах

В Грузии по итогам второго тура парламентских выборов кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждают во всех 17 одномандатных округах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные грузинского ЦИК.

В тбилисском районе Мтацминда-Крцаниси побеждает действующий депутат Бека Одишария (91,51% голосов). В районе Ваке - выдвиженец от «Грузинской мечты» Нодар Турдзеладзе (93,7%). В Сабуртало 89,97% голосов набрал экс- министр здравоохранения Давид Сергеенко, в Исани побеждает экс-министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили (92,74%).

В столичном районе Самгори побеждает бывший советник премьер-министра по вопросам региональной политики Созар Субари (88,19%), в Дидубе-Чугурети - вице-спикер парламента Георгий Вольский (89,66%). 91,14% голосов получает бывший игрок сборной Грузии по футболу Михаил Кавелашвили в районе Надзаладеви, а в Глдани действующий президент Федерации футбола Леван Кобиашвили набирает 89,22% голосов.

Отмечается, что представители «Грузинской мечты» побеждают и в остальных девяти одномандатных округах за пределами Тбилиси.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. После этого в стране начались протесты. Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от мандатов и требуют повторных выборов.

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