Сенатор ответил Санду, зачем нужны российские миротворцы в Преднестровье

Сенатор Андрей Климов заявил, что в случае вывода российских войск из Приднестровья конфликт в регионе может. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому», — говорится в сообщении.

Климов отметил, что Россия всегда готова решать вопросы в рамках политики и дипломатии.

Накануне Санду заявила о намерении развивать стратегическое сотрудничество с Украиной и с Россией. При этом она отметила, что Крым остается территорией Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

— Пушков ответил на слова Санду о миротворцах РФ в Приднестровье

— В Крыму слова Санду о статусе полуострова восприняли как ее первую ошибку