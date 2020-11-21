Болтон заявил, что у Трампа нет доказательств фальсификаций на выборах

У действующего президента США Дональда Трампа отсутствуют доказательства, подтверждающие фальсификации на президентских выборах и позволяющие пересмотреть их итоги. Об этом заявил его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, сегодня уже понятно, что победителем на выборах стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. И он отметил, что вряд ли у Трампа есть доказательства, чтобы изменить результаты в достаточном количестве штатов и получить голоса большинства из коллегии выборщиков.

Болтон также выразил мнение, что вряд ли Соединенные Штаты ожидают крупные перевороты.

«Есть сумасшедшие люди, безусловно, в разных частях политического спектра. Я не могу сказать, что не будет каких-то отдельных актов насилия. Но я не думаю, что будет значительное сопротивление», — сказал экс-помощник президента США.

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