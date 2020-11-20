В Кремле отреагировали на порванный чиновником портрет Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поступок чиновника, который порвал портрет главы государства.

Инцидент произошел в здании совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге накануне. По некоторым данным, сотрудники администрации заменили портрет поэта Александра Пушкина на портрет Путина. Из-за этого произошел конфликт.

Песков признался, что в Кремле «вряд ли могут позитивно оценивать» такой поступок. «Это все-таки наш президент и это плохо, вот так себя вести и так поступать», — добавил помощник Путина.

По его словам, решить этот инцидент можно следующим образом: «повесить [портрет] и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом».

«Есть столько важных вопросов, которыми надо заниматься», — резюмировал Песков.

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