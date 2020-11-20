РБК: правительство ликвидирует Роспечати и Россвязи

Правительство ликвидирует Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и на собеседника, близкого к одному из профильных ведомств.

По данным одного из источников, полномочия Россвязи и Роспечати будут переданы в Минцифры.

В пресс-службе правительства эту информацию отказались комментировать.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в правительстве обсуждается вариант ликвидации двух ведомств.

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