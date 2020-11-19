В офисе Зеленского рассказали, как «вернуть» Крым

Чтобы вернуть Крым, нужно «вернуть» мозги людей, заявил экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын. Об этом пишет РИА «Новости».

«Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», — сказал Куницын.

По его словам, образовать крымско-татарскую автономию на полуострове невозможно, потому что подавляющее большинство населения принадлежит к другим этносам, которые не согласятся на это.

Куницын подчеркнул, что не хочет занимать сторону какого-либо народа.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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