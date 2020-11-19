В суде сообщили, что Мень не возражал против наложенных запретов

Аудитор Счетной палаты России, экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень не возражал против наложенного на него судом запрета определенных действий. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В ведомстве сообщили, что исполнять меру пресечения Мень будет в Подмосковье.

«Обвиняемый не возражал против ходатайства следствия, его защитник просил разрешить Меню осуществлять трудовую деятельность. Отбывать меру пресечения назначено по месту фактического проживания — Московская область, Красногорский район, поселок дачного хозяйства «Архангельское», — сказали в суде.

Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил обвинение Меню в растрате 700 млн руб. (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением». Позже суд запретил ему совершать «определенные действия». В частности, Меню нельзя покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться Интернетом. Данная мера пресечения будет действовать до 18 января 2021 года.

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