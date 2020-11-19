Адвокат Меня считает чрезмерным наложенные судом запреты

Адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, считает наложенные на его подзащитного судом запреты чрезмерными. Об этом он сказал в комментарии изданию «Подъем».

Юрист заявил, что вопрос возможного обжалования меры пресечения его клиенту пока не решен.

«Здесь окончательное решение за Михаилом Александровичем. Но ограничения мы считаем чрезмерными, вне всякого сомнения», — сказал Мусаев.

По словам защитника, «никакой необходимости в них не было».

Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил обвинение Меню в растрате 700 млн руб. (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением». Позже суд запретил ему совершать «определенные действия». В частности, Меню нельзя покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться Интернетом. Данная мера пресечения будет действовать до 18 января 2021 года.

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