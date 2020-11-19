В Конгрессе США поддержали предполагаемые Инициативой трех морей усилия

Конгрессмены США поддержали принимаемые в рамках Инициативы трех морей усилия по развитию энергетической независимости стран Центральной и Восточной Европы. Так, они приняли соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что данная инициатива будет способствовать экономическому росту, устойчивости и энергетической безопасности Европы, а также укреплению американской национальной безопасности.

В резолюции также говорится, что Россия стремится подорвать демократические институты и свободы в Европе, поскольку последняя сильно зависит от нее. По мнению конгрессменов, Россия использует энергоресурсы как инструмент принуждения.

«Российские проекты газопроводов, таких как «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», носят политический характер и направлены на подрыв энергетической безопасности Европы», — содержится в документе.

Ранее стало известно, что США выделят около $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.

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