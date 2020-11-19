Книга Обамы установила рекорды в первый день продаж

Первый том книги 44-го президента США Барака Обамы «Земля обетованная» установил рекорды в первый день продаж. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на заявление издателя Penguin Random House.

Отмечается, что 17 ноября в США и Канаде было продано 887 тысяч экземпляров книги, включая предварительно заказанные.

Работа бывшего американского президента обошла мемуары его жены Мишель «Становление» — в 2017 году в первый день продаж было продано 725 тысяч копий.

Первый том мемуаров Обамы A Promised Land («Земля обетованная») появился на полках магазинов 17 ноября. В первом томе экс-президент рассказывает «историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего себя как личность, до лидера свободного мира».

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