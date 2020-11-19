Мень заявил, что отновсится к своему задержанию «по-христиански»
Аудитор Счетной палаты, экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения в растрате, но относится к своему задержанию смиренно. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.
«Вину не признаю и не понимаю, в чем меня обвиняют. История, о которой идет речь, — это (случилось) десять лет назад», — сказал Мень.
При этом Мень отметил, что к своему задержанию относится «по-христиански».
Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Ему предъявили обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации РФ.
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