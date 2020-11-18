Правительство РФ рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

Российское правительство порекомендовало на пост главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота»», — говорится в сообщении.

Директива для представителей государства в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот» в ближайшее время.

В настоящее время 54-летний Полубояринов возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), а ранее он работал в ВЭБе.

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