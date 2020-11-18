Латушко упрекнул Запад в нежелании помогать белорусской оппозиции

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что после начала гражданских волнений в республике со стороны Евросоюза и США так и не последовало должной реакции в отношении руководства страны, сообщает ТАСС.

«Не последовало должной реакции — как ни со стороны Европейского союза, так ни со стороны США и других партнеров», — заявил Латушко.

По его словам, после фальсификации выборов в стране и масштабного насилия над протестующими, которое продолжается до сих пор, «четкую позицию» в отношении действующих белорусских властей заняли лишь Польша, Литва и Латвия.

«Были только декларации, но никаких шагов реальных по поддержке демократических преобразований», — пояснил член совета.

Латушко добавил, что из-за преследований и террора Белоруссию начали покидать тысячи граждан, что обернулось «гуманитарной катастрофой».

В связи с этим политик призвал западные страны сделать «реальные шаги» по поддержке гражданского общества в республике.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики ответили на демонстрации применением резиновых пуль, светошумовых гранат и водометов.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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